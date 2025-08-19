Suíça promete oferecer imunidade caso Putin aceite participar de conferência de paz

A Suíça informou que vai oferecer imunidade ao presidente russo, Vladimir Putin, caso ele aceite participar de uma conferência de paz no país. A proposta foi anunciada nesta terça-feira (19) pelo ministro das Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis. O líder russo tem acesso limitado a outros países por conta de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele por crime de guerra.

No ano passado, o governo suíço definiu "as regras para conceder imunidade a uma pessoa sob mandado de prisão internacional. Se ela vier para uma conferência de paz, e não por motivos particulares", disse Cassis durante uma coletiva de imprensa com seu colega italiano, Antonio Tajani, em Berna.

Foi o presidente francês, Emmanuel Macron, que levantou a possibilidade de uma possível cúpula de paz entre Vladimir Putin e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, ser realizada na Europa, "em um país neutro, talvez a Suíça". Macron afirmou ainda que achava que o encontro deveria acontecer em Genebra, a sede europeia da ONU.