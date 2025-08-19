Na mira da Trump, Maduro convoca milicianos contra 'ameaças' dos Estados Unidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou ontem a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à captura do líder venezuelano e lançaram uma operação antidrogas com militares no Caribe. "Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela", proclamou Maduro.

"Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas", anunciou Maduro em ato transmitido pela TV, ao ordenar "tarefas" perante "a renovação das ameaças" dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Composta por aproximadamente 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais, a milícia criada pelo ex-presidente Hugo Chávez tornou-se posteriormente um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).