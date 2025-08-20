De olho no potencial da África, Japão recebe líderes e se apresenta como alternativa à China

No entanto, apesar de engajado na questão da segurança alimentar no continente, Lourenço acredita que o Japão pode fazer mais. "Apesar de o investimento estrangeiro geral para a África ter aumentado em 75% em 2024, o Japão, neste mesmo ano, destinou ao continente apenas uma parte marginal de 0,5%, o que não reflete a capacidade do país nesse domínio", disse.

Entre os participantes do encontro estão ainda o presidente nigeriano, Bola Tinubu; o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa; e o presidente queniano, William Ruto, além do secretário-geral da ONU, António Guterres. Representantes de Camarões, Costa do Marfim e Senegal também integram o evento.

"A crise da dívida e da liquidez no continente africano está alterando o ambiente socioeconômico e limitando o espaço fiscal dos governos para fornecer uma rede de segurança para seus cidadãos", explicou o presidente Ramaphosa em um comunicado.

A China investiu maciçamente na África na última década por meio de financiamentos corporativos para a construção de portos marítimos, ferrovias, estradas e outros projetos de infraestrutura. Porém, agora os países africanos enfrentam uma grande dívida com o país e com credores privados, alertou o Lowy Institute, um think tank australiano.

Somado a isso, está a redução da ajuda ocidental, que muitos países africanos vêm enfrentando, especialmente desde o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) pelo presidente americano Donald Trump.

A conferência também deve proporcionar uma oportunidade para discussões sobre possíveis acordos de livre comércio entre o Japão e países africanos, garantias de empréstimos e incentivos ao investimento para empresas japonesas, de acordo com a mídia local.