Declaração de Sally Rooney em apoio ao grupo Ação Palestina tem repercussão internacional

Até mesmo a BBC corre o risco de ser responsabilizada, ao pagar a escritora sabendo para onde irá o dinheiro. "Se isso me torna uma apoiadora do terrorismo sob a lei britânica, então que seja assim", escreveu Rooney.

Sally Rooney mora na Irlanda e, na prática, só poderia sofrer alguma repercussão legal se ela entrasse no Reino Unido. Outra personalidade que declarou apoio ao grupo foi o músico Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd. A pena para os simpatizantes do grupo chega a 14 anos de prisão, desde que foi considerado uma organização terrorista, no mesmo patamar do Estado Islâmico e da Al-Qaeda.

Várias organizações de defesa dos direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional e a ONU, criticaram o governo britânico pelo uso arbitrário da lei antiterrorismo.

Crescimento da extrema direita

O crescimento da extrema direita no Reino Unido, representada principalmente pelo partido Reform UK, tem levado o governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer a avançar numa agenda política mais nacionalista.

Autoridades do Ministério do Interior britânico insistem que o grupo Ação Palestina tem ligações com práticas terroristas, mas até agora a única ação marcante da ONG foi ter conseguido entrar em uma base da Royal Air Force, a força aérea do país, e jogar tinta vermelha em duas aeronaves.