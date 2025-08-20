Egito e países árabes negociam cenário político para Gaza na era pós-Hamas

Uma vez que o deslocamento forçado dos palestinos foi descartado, o governo egípcio já se projeta no futuro pós-Hamas. O grupo palestino de orientação sunita é historicamente vinculado à Irmandade Muçulmana, confraria banida do Egito e da Jordânia, dois países que fazem fronteira com Gaza e a Cisjordânia, respectivamente. A Irmandade também foi proibida nos dois países mais ricos do mundo árabe: Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Por isso, a iniciativa egípcia de uma comissão interina para estruturar o futuro dos palestinos na região é apoiada por Riade e Abu Dhabi.

Para o período pós-Hamas, o Egito tem mantido um diálogo permanente com a Autoridade Palestina. O primeiro-ministro palestino esteve no Egito no fim de semana, onde anunciou que a comissão interina para Gaza estava praticamente formada. A nova administração seria composta por tecnocratas e se reportaria ao governo palestino em Ramallah. Além disso, 5.000 palestinos foram enviados da Cisjordânia para o Egito para treinamento na manutenção da ordem em Gaza. Essa força policial será acompanhada por milhares de outros palestinos de Gaza assim que o cessar-fogo for estabelecido.

Evitar uma nova 'Nakba'

A preocupação egípcia visa impedir qualquer saída forçada de palestinos de Gaza depois de a paz ser selada. Os egípcios não querem uma nova "Nakba", termo dado ao deslocamento em massa de pessoas que viviam na Palestina após a criação do Estado de Israel, em 1948.

Essa possibilidade, caso venha a acontecer, seria considerada uma catástrofe econômica e de segurança pelo Egito, que, além de Israel, compartilha sua única fronteira terrestre com Gaza. Além disso, a Península do Sinai, que sofre com o terrorismo há mais de duas décadas, pode ser novamente desestabilizada.

Desde o início do conflito, em outubro de 2023, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem declarado que defende a transferência dos palestinos para outros países.