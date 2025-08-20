Em conversa com Macron, Lula repudia tarifas comerciais e aborda guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou, pelas suas redes sociais, que a conversa com o chefe de Estado francês durou quase uma hora e que foram tratados temas das agendas global e bilateral. Lula disse ainda que ambos reafirmaram o apoio ao multilateralismo e ao livre comércio.

"Durante nossa conversa, repudiei o uso político de tarifas comerciais contra o Brasil e relatei as medidas que o nosso governo adotou para proteger os trabalhadores e as empresas brasileiras", escreveu Lula em sua conta no Instagram. O presidente brasileiro afirmou ainda que falou ao presidente francês sobre o recurso que o Brasil apresentou à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as "injustificadas tarifas norte-americanas".

Segundo Lula, o país vai continuar trabalhando para concluir novos acordos comerciais, visando a abertura de mercados para a produção nacional. O presidente brasileiro voltou a destacar a importância da assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia ainda neste semestre, durante a presidência brasileira do bloco.