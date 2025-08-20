Rússia ataca norte e sul da Ucrânia em meio a conversas para paz: 'Terrorismo'

"Todos esses são ataques demonstrativos que apenas confirmam a necessidade de pressionar Moscou e de impor novas sanções e novas taxas alfandegárias até que a diplomacia seja totalmente eficaz", escreveu na rede X.

Pelo menos 14 pessoas, incluindo uma família com três filhos, ficaram feridas durante a noite em um ataque russo na região de Sumy, no norte do país, informou a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

"A Rússia continua a manifestar seus temores por meio de atos de puro terrorismo em toda a Ucrânia, mais uma vez visando as casas de famílias e seus filhos adormecidos", escreveu Svyrydenko na rede X.

A região de Odessa, no sul da Ucrânia, também sofreu um ataque massivo de drones, informaram os serviços de emergência ucranianos, afirmando que o ataque feriu uma pessoa e provocou um grande incêndio em uma instalação de petróleo e energia.

Apoio dos EUA

Donald Trump, que recebeu Vladimir Putin na sexta-feira e, em seguida, Volodymyr Zelensky e líderes europeus na segunda-feira, descartou o envio de tropas terrestres americanas para a Ucrânia, mas acrescentou que os Estados Unidos poderiam fornecer apoio aéreo aos europeus como parte das garantias de segurança supostamente fornecidas à Ucrânia em caso de um acordo de paz com a Rússia.