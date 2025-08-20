Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

Há cada vez mais reticência dos jovens israelenses em integrar o exército. Cerca de 900 foram mortos e 15.000 ficaram feridos ou sofrem de transtornos pós-traumáticos desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, e muitos foram obrigados a deixar suas famílias, empregos ou estudos.

No início de agosto, o gabinete de segurança, presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aprovou um plano para ocupar a cidade de Gaza e os campos de refugiados vizinhos, assumir o controle de segurança de todo o território palestino, libertar os reféns e desarmar o movimento islâmico palestino Hamas.

Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa israelense anunciou a "aprovação do plano de ataque do Exército israelense à cidade de Gaza", capital e maior cidade do território palestino. Ele também autorizou "a emissão das ordens de convocação dos reservistas necessários para cumprir a missão", que envolve os 60 mil militares. Gaza e os campos de refugiados vizinhos têm sido alvo de frequentes bombardeios nas últimas semanas, pois a área é considerada o último reduto do Hamas.

Segundo o site israelense Walla, "a divisão 99 está prestes a concluir a conquista do bairro de Zeitoun", em Gaza, sendo o "próximo alvo" o bairro vizinho de Sabra.

De acordo com o Exército israelense, suas forças estão operando na área para desmantelar as capacidades militares do Hamas.

Negociação da trégua

A decisão do ministro da Defesa ocorre dois dias após o Hamas anunciar ter aceitado uma nova proposta dos mediadores do conflito, Egito, Catar e Estados Unidos. Ela inclui uma trégua de 60 dias acompanhada da libertação de reféns em duas etapas.