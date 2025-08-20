Polônia fala em 'provocação' da Rússia após ser atingida por drone

O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, denunciou nesta quarta-feira (20) uma "provocação" da Rússia após a explosão de um drone russo em um campo em Osiny, no leste do país, durante a noite. O incidente não fez vítimas, nem causou grande destruição, mas deixou o governo da Polônia em alerta.

A explosão ocorreu em um milharal perto de Osiny, no leste da Polônia, a quase 100 quilômetros da capital Varsóvia. Esta região fica a cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

O ataque do drone russo, que ainda permanece sem uma explicação oficial, aconteceu no mesmo dia em que chefes do Estado-Maior das nações ligadas à Otan se reúnem para discutir a segurança das fronteiras dos países europeus.