Rock en Seine abre 22ª edição sob polêmica envolvendo banda pró-Palestina Kneecap

Nesta quarta-feira, um dos integrantes da banda, Mo Chara, de 27 anos, compareceu a um tribunal de Londres para responder a um suposto apoio ao grupo Hezbollah, durante uma apresentação na capital britânica, em novembro de 2024. Para prevenir que um escândalo similar se repetisse na França, a equipe do Kneecap se comprometeu com as autoridades locais que "não haverá excessos" durante seu show no Rock en Seine, previsto para domingo (24).

Kneecap is not the story.

Genocide in Gaza is. pic.twitter.com/p4bWdyTG91 ? KNEECAP (@KNEECAPCEOL) June 26, 2025

O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, chegou a afirmar que o não cumprimento da promessa implicaria no cancelamento da apresentação dos norte-irlandeses. Mas o diretor do Rock en Seine, Matthieu Ducos, confirmou à RFI que Kneecap vai subir ao palco neste fim de semana. "Tomamos nota da decisão da prefeitura de Saint-Cloud, que nos deixa triste, evidentemente. Temos uma visão sobre essa questão que não é a mesma, e nós respondemos que tem espaço para o Kneecap no festival - e continuamos pensando isso", diz.

Para Ducos, o caso tomou uma dimensão maior do que esperado, e o trio que ainda é pouco conhecido na França, viu sua quantidade de fãs se multiplicarem no país. "Todos os que se opuseram à apresentação do Kneecap no Rock en Seine acabaram fazendo uma publicidade imensa para o grupo. Muita gente os descobriu por causa disso. A verdade é que toda essa polêmica trouxe um destaque muito forte para eles", observa.

Cinco dias, cinco palcos

Mais de 80 bandas passam até domingo pelos cinco palcos do evento, que tem um line-up poderoso: Chapell Roan, Justice, Jamie XX, London Grammar, Vampire Weekend, Queens of The Stone Age, Fontaines DC, entre dezenas de outras bandas e artistas. Nesta 22ª edição edição, o Rock en Seine mantém seu formato de cinco dias adotado em 2023.