Serviços secretos russos estariam recrutando menores para operações em países da UE

O Reino Unido e a Lituânia lançaram alertas para escolas e famílias sobre o risco de recrutamento de jovens por serviços russos e bielorrussos.

A coordenadora britânica de combate ao terrorismo, Vicki Evans, pediu atenção redobrada aos ambientes digitais, durante uma coletiva de imprensa em New Scotland Yard, sede da Polícia Metropolitana de Londres, em julho de 2025.

De acordo com serviços de inteligência britânicos, essas ações vêm crescendo, e uma das razões seria a expulsão de agentes russos sob cobertura diplomática por países europeus. Só a França recusou 1.200 vistos e credenciais desde abril de 2022. Além disso, o foco das operações russas na Ucrânia pode ter reduzido a disponibilidade de agentes treinados para atuar em outros países.

Menores de idade são considerados agentes baratos, difíceis de detectar e facilmente acessíveis por meio de plataformas como Discord, Instagram, YouTube e TikTok. Após o primeiro contato, são direcionados para aplicativos criptografados como Telegram. Um estudo do governo sueco revelou que 10% dos jovens entre 12 e 20 anos interessados em jogos eletrônicos já foram expostos a tentativas de recrutamento por grupos antidemocráticos.

Na Ucrânia, o uso de adolescentes em operações clandestinas é comum.

Segundo o Financial Times, autoridades locais denunciam uma "manipulação sistemática" de jovens por parte do FSB, serviço de inteligência russo. Dos mais de 700 detidos por espionagem e sabotagem desde o início da guerra, um quarto tinha menos de 18 anos, a mais jovem, 11.