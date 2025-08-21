Deficientes dão o primeiro golpe no ajuste fiscal de Milei; famílias se emocionam diante do Congresso

"Agora temos uma luz de esperança. Nem tudo está perdido. Podemos continuar a acreditar na Democracia. Isto é um alívio para tantos setores vulneráveis da nossa sociedade", desabafa Maricel, com a voz embargada, entrecortada pelas lágrimas.

Ao seu lado, a irmã deficiente segurava um cartaz sobre a indiferença do mundo, a verdadeira surdez e mudez. Ao fundo, ecoaram pela praça do Congresso os gritos de "Argentina, Argentina", como se tivesse ocorrido uma vitória em um campeonato.

Com 172 votos contra o veto, 73 a favor e duas abstenções, o veto de Milei foi parcialmente derrubado na quarta-feira (20), graças, inclusive, a quatro dissidentes que racharam a bancada governista. O texto segue para o Senado, onde a oposição é maioria. Foi a primeira vez que a Câmara de Deputados derrubou um veto de Milei. Acredita-se que será a primeira vez que o Parlamento argentino derrubará um veto em toda a sua história.

Ajuste nos vulneráveis

Maricel é esposa, mãe e irmã de deficientes. A irmã, de 47 anos, totalmente dependente, tem síndrome de Down. A filha, de 37 anos, sofre de esquizofrenia. O marido, de 61 anos, teve um AVC há nove anos que o deixou com sequelas graves, dependente de cadeira de rodas, sem a fala e sem boa parte dos movimentos.

"O governo não tem autorizado novos medicamentos e tratamentos. Os centros de terapia, subfinanciados, não têm conseguido suportar os gastos. Não reajustam os valores desde dezembro de 2023. Se esta lei não passar, não sei se terei os medicamentos para eles no mês que vem", teme.