Especialista descarta invasão dos EUA na América Latina após envio de navios à costa da Venezuela

Três navios de guerra teriam sido enviados para perto da costa venezuelana. "O envio militar americano às águas do Caribe, sob o pretexto de operações antidrogas, representa uma ameaça à paz e à estabilidade da região", afirmaram os membros da Alba em declaração conjunta.

A organização, fundada pelos ex-presidentes Hugo Chávez (Venezuela) e Fidel Castro (Cuba), demonstrou seu apoio a Maduro. Também pediu ao presidente colombiano, Gustavo Petro, atual presidente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que convoque uma reunião extraordinária de chanceleres.

Mensagem política

Mijares descarta a possibilidade de uma invasão dos EUA à América Latina. Ele afirma que se trata, sobretudo, de uma operação naval. Há fuzileiros navais e soldados de infantaria para operações terrestres, mas, até o momento, o que se observa é uma ação marítima.

Segundo ele, o volume e o poder de fogo dos navios chamam a atenção, mas a intenção é enviar uma mensagem política de que os EUA manterão e retomarão presença no Caribe. Em nenhum momento se falou em intervenção direta, nem mesmo no caso venezuelano.

A Alba foi criada em 2004 como resposta ao fracassado projeto dos EUA de estabelecer a Área de Livre Comércio das Américas (ZLEA). É composta por Antígua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Granada, Nicarágua, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia. Sua influência diminuiu após a morte de Chávez, em 2013.