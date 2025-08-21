Exército de Israel dá início às primeiras manobras para tomada da Cidade de Gaza

O porta-voz do exército, general Effie Defrin, declarou que as forças israelenses estão nas periferias da cidade e que a operação visa criar condições para a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza. Segundo o exército, 49 reféns permanecem em cativeiro, dos quais 27 já foram declarados mortos. Desde o início da guerra, Israel afirma ter eliminado cerca de 2.000 combatentes do Hamas e atingido 10.000 alvos

.A mobilização de 60 mil reservistas por Israel foi anunciada na quarta-feira e é considerada uma questão explosiva para Netanyahu". A decisão "divide a sociedade israelense", diz o jornal Le Parisien.

Proposta do Hamas aguarda retorno

Apesar da escalada militar, Israel ainda não respondeu formalmente à proposta de trégua apresentada por mediadores do Egito, Catar e Estados Unidos, aceita pelo Hamas na segunda-feira (18). A proposta prevê uma trégua de 60 dias, troca de reféns por prisioneiros palestinos e aumento da ajuda humanitária. O Hamas criticou a ofensiva como um "desrespeito flagrante" aos esforços diplomáticos.

A ofensiva ocorre em meio a fortes divisões internas em Israel. Segundo o Times of Israel, 40% dos reservistas não estão respondendo às convocações. Um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém revelou que 47% dos reservistas ativos expressam sentimentos negativos em relação ao governo Netanyahu e sua condução do conflito.

Além disso, na quarta-feira (20), Israel anunciou um novo plano de colonização na Cisjordânia, com a construção de 3.400 residências que dividirão o território palestino. O ministro das Finanças Bezalel Smotrich celebrou o projeto como o fim da ideia de um Estado palestino.