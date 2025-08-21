Governo libanês começa desarmamento em campos de refugiados palestinos

O Líbano anunciou nesta quinta-feira (21) o início do desarmamento dos campos de refugiados palestinos localizados em seu território. A operação envolve o Fatah, um dos principais grupos políticos e militares do país. Já as negociações com o Hezbollah seguem bloqueadas.

O gabinete do primeiro-ministro libanês informou que o desarmamento começou no campo de Bourj el-Brajne, ao sul de Beirute. A expectativa é de que a medida marque o início de um esforço ainda mais amplo de desarmamento, com entregas de armas esperadas nas próximas semanas em outros campos de todo o país.

Um funcionário do Fatah disse à agência Reuters que as únicas armas entregues até o momento foram as ilegais que entraram no campo nas últimas 24 horas.