Irmãos Menéndez, de série da Netflix, pedem liberdade condicional nos EUA

A defesa dos irmãos, que alegam ter cometido o crime após anos de abuso sexual por parte do pai, conta com apoio da família e de celebridades como Kim Kardashian.

Em maio, os irmãos Menéndez obtiveram uma vitória judicial que flexibilizou os termos da sentença, o que permitiu que o pedido de liberdade condicional fosse analisado.

A decisão cabe à comissão do Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Para obter a liberdade, os irmãos devem demonstrar arrependimento e provar que não representam risco à sociedade.

A comissão, formada por dois ou três membros, ouvirá os depoimentos por videoconferência a partir da prisão em San Diego. Erik, de 54 anos, será ouvido nesta quinta-feira. O caso de Lyle, 57, será analisado na sexta.

Mesmo que a liberdade condicional seja recomendada, os irmãos não serão liberados imediatamente. O processo pode durar até quatro meses, e a decisão final cabe ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.