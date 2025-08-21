Justiça de Nova York anula multa de cerca de meio bilhão de dólares contra Trump por fraude financeira

A Justiça de Nova York anulou nesta quinta-feira (21) a condenação que obrigava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pagar cerca de US$ 454 milhões (R$ 2,4 bilhões) por fraude financeira. A decisão foi tomada por uma corte de apelação estadual, que considerou a multa "excessiva" e em desacordo com a Constituição americana, mas manteve a condenação por fraude.

Da redação da RFI em Paris, com agências

O julgamento original, realizado em fevereiro de 2024, havia sido conduzido pelo juiz Arthur Engoron, que também condenou os filhos de Trump, Donald Jr. e Eric, e o ex-diretor financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg, a pagar milhões de dólares em multas.