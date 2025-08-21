Número alarmante de pedidos de asilos no Reino Unido aumenta polêmica sobre alojamento de requerentes

O Ministério do Interior britânico divulgou nesta quinta-feira (21) dados impressionantes: mais de 111.000 pessoas solicitaram asilo no Reino Unido nos últimos 12 meses. O número representa um recorde, segundo as informações do governo.

A divulgação desses dados ocorre quando o governo trabalhista de Keir Starmer enfrenta um crescente descontentamento de autoridades locais e moradores, que são contrários à hospedagem de dezenas de milhares desses requerentes de asilo em hotéis.

O estudo divulgado pelo governo mostra que 111.084 pessoas solicitaram asilo entre junho de 2024 e junho de 2025. Este é o maior número em 12 meses desde que esses registros começaram a ser feitos, em 2001. O número mais recente é quase o dobro do registrado em 2023. Naquele ano, foram identificados 56.000 pedidos de asilo.