Reformistas e moderadores do Irã defendem relações diplomáticas com Estados Unidos

Presidente do Irã entre 2013 e 2021, Hasan Rohani afirmou em um discurso que as Forças Armadas, em particular os Guardiões da Revolução, devem abandonar todas as suas atividades econômicas e políticas. O ex-presidente também declarou que o Irã se encontra em um ponto de inflexão e defendeu a reaproximação diplomática com países ocidentais, em particular com os Estados Unidos, para retomar o caminho da reconstrução e da estabilidade nacional.

O ex-ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, manifestou sua opinião em um artigo publicado pela revista Foreign Affairs. No artigo, ele afirma que, após a guerra desencadeada por Israel e os Estados Unidos, o Irã deve mudar suas relações com os países da região, mas também com os europeus e até mesmo com os americanos.

Nesta mesma direção, a coalizão de partidos reformistas solicitou, por meio de uma carta, a suspensão do enriquecimento de urânio, a normalização das relações diplomáticas com o Ocidente e o fim de todas as pressões políticas.

País dividido

Alguns conservadores afirmam que essa postura enfraquece a posição do Irã, que pode se tornar alvo de novos ataques de Israel e dos EUA, que exigem o fim das atividades nucleares iranianas.

