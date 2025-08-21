Tática de buscar ajuda externa piora situação de Bolsonaro, agora sob nova investigação

A partir de conversas e materiais extraídos do celular de Bolsonaro, a Polícia Federal considera fortes os indícios de que ele e o filho, Eduardo, atuaram para prejudicar o processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Por isso, ambos foram indiciados por coação.

A operação também atingiu o pastor Silas Malafaia, um dos principais líderes religiosos do país atualmente, que foi alvo de busca e apreensão por supostamente ter feito sugestões à família Bolsonaro nessa empreitada em busca de apoio internacional.

"Pare, Alexandre de Moraes, por você e pela sua descendência. Pare de querer ser ditador. Não se pode levantar contra líder religioso. A Magnitsky para você é pouco", revoltou-se o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, da tribuna da Câmara.

Entre as conversas analisadas pelos investigadores, está uma em que Eduardo, dos Estados Unidos, afirma que a Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está muito próxima de ser aprovada. Alguns dias depois, Moraes foi incluído na lista de pessoas atingidas pela legislação, criada para punir estrangeiros envolvidos em corrupção e graves violações de direitos humanos.

Já o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias, destacou um material salvo no celular de Bolsonaro em 2024, dois dias após vir à tona a Operação Tempus Veritatis, que investiga organização criminosa envolvida na tentativa de golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito.

"Uma carta escrita ao Milei pedindo asilo na embaixada argentina. Uma carta vergonhosa, 33 páginas se dizendo perseguido. Isso mostra que o ministro Alexandre de Moraes estava certo ao decretar a prisão domiciliar. Ele sempre quer fugir."