Ucrânia testa míssil de longo alcance em meio a impasse diplomático sobre encontro com Putin

Na madrugada de quarta para quinta-feira (21), as forças russas dispararam 574 drones e 40 mísseis contra diferentes regiões da Ucrânia - o ataque mais amplo desde meados de julho. A região oeste do país foi particularmente visada. Em Lviv, uma pessoa morreu e cerca de dez ficaram feridas.

Em Mukachevo, localizada na região da Transcarpátia, próxima às fronteiras com a Hungria, Polônia, Eslováquia e Romênia, 15 pessoas tiveram de ser hospitalizadas. Nesta cidade, distante da linha de combates e raramente bombardeada, mísseis de cruzeiro russos atingiram uma empresa americana "que fabrica itens de uso diário, como máquinas de café", lamentou Zelensky.

Negociações diplomáticas

A possibilidade de um encontro entre os líderes ucraniano e russo tem sido um ponto central dos esforços diplomáticos. Zelensky afirmou nesta quinta-feira que só poderia se reunir com Putin depois que a Ucrânia recebesse garantias de segurança concretas. O líder ucraniano mencionou a Suíça, a Áustria ou a Turquia como possíveis locais para este encontro e almeja uma reunião trilateral que incluiria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No início da semana, Zelensky recusou uma proposta de Putin, transmitida por Trump, para um encontro em Moscou.

Pressão sobre Hungria

Zelensky também pediu a Trump que pressione a Hungria para desbloquear as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. O republicano prometeu estudar a proposta. Em relação às garantias de segurança, Trump indicou na terça-feira que os Estados Unidos estariam prontos para fornecer apoio militar aéreo em caso de acordo de paz, mas excluiu o envio de tropas terrestres. Em relação às concessões territoriais exigidas pela Rússia, Trump instou Zelensky a ser "flexível", especialmente em relação ao Donbass.