Uganda firma acordo com EUA para receber migrantes que tiveram pedidos de asilo rejeitados

O governo de Uganda anunciou nesta quinta-feira (21) ter firmado um compromisso com o governo americano para receber pessoas que não obtenham asilo nos Estados Unidos. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro, o governo dos EUA já negociou diversos acordos polêmicos que permitiram a deportação de estrangeiros para países como Sudão do Sul, Essuatíni (ex-Suazilândia) e El Salvador, mesmo quando os deportados não eram originários desses locais.

O anúncio foi feito em comunicado divulgado por Vincent Bagiire, secretário permanente do Ministério das Relações Exteriores de Uganda. Segundo ele, os detalhes do acordo ainda serão definidos. A proposta atinge cidadãos de países terceiros que talvez não obtenham asilo nos Estados Unidos, mas que hesitam ou têm receio de retornar a seus países de origem, afirmou Bagiire.

O secretário acrescentou que se trata de um "arranjo" temporário, com condições como a exclusão de pessoas com antecedentes criminais e de menores desacompanhados. Uganda também manifestou preferência por receber migrantes originários de países africanos, segundo o comunicado.