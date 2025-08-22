Brasil é homenageado no Festival Internacional de Teatro de Rua de Aurillac, na França

O bailarino contou que "Bola de Fogo" surgiu no momento em que ele, como artista, estava tendo dificuldades financeiras, quando teve a ideia de fazer do alimento tão tradicional em Salvador, uma forma de ganhar seu sustento.

No espetáculo, o artista aborda questões pessoais, políticas e pensamentos progressistas para a sociedade. "É um trabalho em que eu vou passeando por desejos pessoais e desejos meus para o mundo, através do alimento que é o acarajé. Uma comida sagrada, uma comida de Orixá, para quem é do candomblé. Sem dúvida, foi um dos trabalhos que mais me tocam pessoalmente", revelou.

"Chegar numa praça aqui na cidade de Aurillac, na França, e encontrá-la cheia de gente para ver a minha performance, assim como tem outras praças cheias de gente para ver outros artistas, é lindo. Isso é muito potente", destaca Fábio.

Assim como durante o Festival de Avignon, as ruas do Festival de Aurillac também ficam lotadas de companhias de teatro à margem do programa oficial, as chamadas "Companhias de Passagem". São 640 grupos que vêm de toda a França, mas também de outros países.