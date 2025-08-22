Colômbia: ataques guerrilheiros reacendem debate sobre acordo de paz e mergulham país na insegurança

A Colômbia reforçou as operações militares nesta sexta-feira (22) em duas regiões do país após um dia de extrema violência protagonizado por grupos armados guerrilheiros na quinta-feira, que deixou pelo menos 18 mortos e mais de 100 feridos.

Na manhã de quinta-feira (21), guerrilheiros derrubaram um helicóptero e enfrentaram policiais em um ataque com fuzis e um drone carregado com explosivos, que matou 12 militares em uma zona rural do departamento de Antioquia (noroeste).

Durante a tarde, um caminhão carregado com explosivos foi detonado em frente a uma base aérea militar em Cali (sudoeste), a terceira cidade mais populosa do país. O ataque matou seis civis e deixou mais de 60 feridos, segundo a Defensoria do Povo.