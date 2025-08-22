Dois em cada dez trabalhadores estão em risco pelo impacto do calor; relatório pede medidas urgentes

"Medidas imediatas são necessárias para combater o agravamento dos efeitos do estresse térmico sobre os trabalhadores em todo o mundo", destaca o relatório.

A frequência e a intensidade dos episódios de calor extremo aumentaram significativamente, elevando os riscos tanto para pessoas que trabalham ao ar livre quanto em ambientes internos, relatam a OMS e a OMM. Os efeitos do calor sobre a saúde são variados, e os trabalhadores dos setores agrícola, da construção civil e da pesca estão particularmente expostos, destacam as agências.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 71% da população ativa global está em perigo, "mais de 2,4 bilhões de trabalhadores estão expostos ao calor extremo. A cada ano, 22 milhões adoecem por causa disso e 19 mil morrem".

Atualmente, dois em cada dez trabalhadores estão em risco, destaca o chefe do serviço de Segurança e Saúde no Trabalho da OIT, Joaquim Pintado Nunes, em entrevista à RFI.

Combate ao agravamento dos efeitos do calor

"Algumas medidas são recomendadas, como a adaptação dos ciclos de trabalho conforme a dificuldade do cargo ocupado. Também é essencial fornecer aos trabalhadores equipamentos que garantam uma hidratação adequada. É necessário instituir mais pausas em áreas sombreadas e, de forma geral, melhorar a ventilação dos locais de trabalho", diz Pintado Nunes.