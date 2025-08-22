Gravação feita há 30 anos e IA devolvem voz a britânica com doença neurodegenerativa

A britânica Sarah Ezekiel descobriu há 25 anos que sofria de uma doença degenerativa e perdeu completamente a capacidade de falar. Nesta sexta-feira (22), a Smartbox Assistive Technology, empresa que desenvolveu a tecnologia com ajuda de inteligência artificial, anunciou que a paciente voltou a falar com a própria voz.

O "milagre" é creditado à inteligência artificial (IA). A tecnologia se baseou em uma antiga gravação de áudio de Sarah para recuperar com fidelidade a voz da britânica, hoje com 60 anos.

Filhos de Sarah, Aviva, de 28 anos, e Eric, de 25, cresceram sem escutar a voz da mãe, que sofre com uma doença neurodegenerativa. Agora, eles passaram a conhecer e escutar a verdadeira voz de Sarah.