Ministro de Israel diz que vai destruir Gaza caso Hamas não aceite acordo

O ministro da Defesa, Israel Katz, ameaçou nesta sexta-feira (22) destruir a cidade de Gaza caso o Hamas não aceite os termos israelenses para um acordo de paz. A declaração foi feita um dia após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizar a retomada das negociações visando à libertação dos reféns ainda mantidos no território palestino.

Vencer o Hamas e libertar todos os reféns são objetivos interligados, destacou Benjamin Netanyahu em uma mensagem de vídeo propositalmente vaga para não desagradar à ala mais radical de sua coalizão política.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense ordenou a retomada "imediata das negociações para a libertação de todos os nossos reféns e o fim da guerra em condições aceitáveis para Israel", no contexto de um acordo de trégua.