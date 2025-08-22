Justiça militar pede pena de morte para Joseph Kabila, ex-presidente da República Democrática do Congo

A pena de morte foi pedida em Kinshasa para o ex-presidente da República Democrática do Congo (RDC) nesta sexta-feira (22). Joseph Kabila está sendo julgado à revelia por cumplicidade com o grupo armado M23, apoiado por Ruanda.

O general Lucien René Likulia, representante do Ministério Público, solicitou aos juízes do Supremo Tribunal Militar que condenassem Kabila à morte por "crimes de guerra, traição e organização de um movimento insurrecional". O MP também pediu uma pena de 20 anos por "apologia de crimes de guerra" e 15 anos de prisão por "conspiração".

Joseph Kabila, que vive no exterior há mais de dois anos, esteve no final de maio em Goma, região controlada pelo grupo antigovernamental M23.