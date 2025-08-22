Na Colômbia, Lula pede apoio a fundo de florestas e discute ação conjunta contra narcotráfico

O principal recado está relacionado à agenda surgida na cúpula anterior, que trata da necessidade de se "tomarem as rédeas" do combate aos ilícitos transnacionais na região, sendo o narcotráfico o principal deles. Seria um recado claro para o presidente americano, Donald Trump, que vem usando o tema como desculpa para deslocar efetivos militares para a região. O assunto é motivo de preocupação no Palácio do Planalto e foi abordado nas conversas de Lula com o presidente do Equador, Daniel Noboa, esta semana em Brasília.

Durante a quarta reunião de chanceleres da OTCA, que ocorreu na quinta-feira na capital colombiana, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, destacou que o combate ao narcotráfico é tema fundamental para o desenvolvimento e a segurança dos países da região, que precisam atuar juntos para enfrentá-lo. Ele também mencionou os crimes ambientais - que já são a terceira maior fonte de recursos para o crime no mundo - como uma responsabilidade que deve ser compartilhada por todos os países, não apenas na Bacia Amazônica.

O Brasil, segundo o ministro, defende a adoção de um marco legal vinculante dedicado ao combate a crimes ambientais no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado. Vieira ainda pediu o apoio dos países amazônicos para mobilizar potenciais países investidores a anunciarem aportes e contribuições ambiciosas, de modo a garantir a capitalização e a operacionalização do TFFF nos próximos meses. Lula fará o mesmo nesta sexta.

O fundo precisa de US$ 25 bilhões para alavancar outros US$ 100 bilhões e tornar-se um dos mais modernos mecanismos de proteção a florestas do mundo. Além de sua função óbvia, o fundo deverá remunerar com percentuais de mercado os investidores.

Declaração de Bogotá

Lula desembarcou em Bogotá na noite de quinta-feira. A cúpula da OTCA começa às 9h (horário local), quando as autoridades do grupo se encontram com representantes da sociedade civil. A partir de 11h30, na Casa de Nariño, sede e residência do presidente colombiano, Gustavo Petro, acontece a reunião privada dos oito países amazônicos, que será seguida de almoço e da adoção do principal resultado da iniciativa colombiana para o encontro, que é a Declaração de Bogotá.