ONU acusa Israel de bloquear ajuda humanitária em Gaza: 'Obstrução sistemática'

A ONU declarou oficialmente hoje o estado de fome em Gaza, sendo esta a primeira vez que a fome atinge o Oriente Médio, após especialistas alertarem que 500 mil pessoas estão em situação "catastrófica". Segundo a ONU, o estado de fome "poderia ter sido evitado" se não fosse a "obstrução sistemática de Israel".

Após meses de alertas sobre riscos de fome no território devastado pela guerra, o Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC), um órgão da ONU com sede em Roma, confirmou que a fome está em curso em Gaza e deve se estender às regiões de Deir el-Balah e Khan Yunis até o fim de setembro.

"A fome em Gaza poderia ter sido evitada se tivéssemos sido autorizados a agir", afirmou Tom Fletcher, responsável pela coordenação de assuntos humanitários das Nações Unidas, durante uma coletiva de imprensa em Genebra.