Parlamento indiano aprova lei que proíbe jogos de azar online e endurece punições

O Parlamento da Índia aprovou uma nova legislação que proíbe os jogos de azar online, uma prática que, segundo dados do governo, leva cerca de um terço da população do país mais populoso do mundo a perder dinheiro todos os anos. A medida visa combater o vício, os prejuízos financeiros e os impactos sociais causados por plataformas que, segundo o governo, exploram falsas promessas de enriquecimento rápido.

A nova lei, aprovada na quinta-feira (21) afeta diretamente sites de pôquer online e plataformas de esportes virtuais, os chamados fantasy sports. Aplicativos de críquete ? esporte nacional na Índia ? que operam nesse modelo patrocinam tanto a liga indiana de críquete (IPL) quanto a seleção nacional, o que torna a medida especialmente significativa para o setor.

De acordo com estatísticas oficiais, cerca de 450 milhões de indianos perdem, anualmente, um total estimado de US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 12,6 bilhões) em aplicativos de jogos de azar. Com a nova legislação sobre a "promoção e regulação dos jogos online", qualquer pessoa ou empresa que ofereça esse tipo de serviço poderá enfrentar até cinco anos de prisão.