Pesquisadora brasileira é premiada em Paris por tese sobre educação de professores indígenas no RJ

A pedagoga brasileira e doutora em Educação Carolina Miranda de Oliveira recebeu, em Paris, o prêmio de melhor tese de doutorado sobre a América Latina, concedido pela Fundação Professor Andrzej Dembicz e pelo Conselho Europeu de Investigações Sociais sobre a América Latina (Ceisal). A pesquisa premiada aborda a primeira turma de magistério indígena da aldeia Sapukai, em Angra dos Reis (RJ), e analisa os impactos do curso na preservação da língua e cultura Guarani Mbyá.

A tese de Carolina Miranda, intitulada "Limites e possibilidades: um estudo de caso sobre como um curso de Pedagogia Indígena pode ou não contribuir para o fortalecimento da cultura e da língua indígena", se destacou por relatar os desafios enfrentados pelas comunidades diante da hegemonia da língua portuguesa. Em suas conclusões, o estudo propõe caminhos para uma educação verdadeiramente intercultural e bilíngue.

A Fundação em homenagem a Andrzej Dembicz foi criada pela família do cientista e sociólogo polonês, que se dedicou durante mais de 40 anos aos estudos da cultura latino-americana e caribenha. Ele foi presidente do Ceisal e chegou a ser condecorado em 2002 com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria da república brasileira. Desta vez, durante o terceiro concurso de melhor tese de doutorado escrita na Europa sobre a América Latina e o Caribe, foi Carolina Miranda quem recebeu uma distinção europeia.