Tropas russas são acusadas de tortura sexual contra civis nas regiões ocupadas da Ucrânia

Em meio às discussões sobre um possível plano de paz para encerrar o conflito na Ucrânia, especialistas independentes designados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU denunciaram que a Rússia está utilizando a tortura sexual como parte de uma política deliberada e sistemática de intimidação contra civis nas áreas ocupadas desde o início da invasão.

Os especialistas, que não falam oficialmente em nome da ONU, mas atuam sob mandato do órgão, informaram nesta quinta-feira (21) que um dossiê foi enviado ao governo russo documentando dez casos de civis ucranianos ? quatro mulheres e seis homens ? que foram submetidos a práticas de tortura enquanto estavam em território ocupados pela Rússia. Os relatos são chocantes: todas as vítimas sofreram choques elétricos repetidos, inclusive nos órgãos genitais, além de espancamentos, chutes, vendas nos olhos, simulações de afogamento e execuções falsas.

"Essas alegações separadas, que capturam experiências extremamente cruéis, são apenas uma pequena amostra de um padrão mais amplo e bem documentado", afirmou Alice Jill Edwards, relatora especial da ONU sobre tortura. Ela destacou que os abusos foram altamente sexualizados, incluindo estupros, ameaças de estupro e outros comportamentos depravados. "Está cada vez mais claro que a política de tortura da Federação Russa na Ucrânia envolve crueldade sexualizada, inclusive contra civis", acrescentou.