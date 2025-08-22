Ucrânia ataca estação russa de bombeamento de petróleo e corta fornecimento para Hungria e Eslováquia

O oleoduto, que atravessa a Bielorrússia e a Ucrânia, transporta petróleo do Cazaquistão para a Alemanha, bem como da Rússia para a Hungria e a Eslováquia.

Os governos húngaro e eslovaco enviaram um comunicado à Comissão Europeia para alertar que o mais recente ataque ucraniano poderia interromper as importações de petróleo russo por, pelo menos, cinco dias.

Os dois países, integrantes da União Europeia, se opuseram às sanções contra Moscou e à gradual interrupção do fornecimento de energia da Rússia.

"A realidade física e geográfica é que, sem este oleoduto, o abastecimento seguro aos nossos países simplesmente fica impossibilitado", disseram em uníssono os ministros das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, e da Eslováquia, Juraj Blanár.

Uma fonte da indústria russa de petróleo indicou que os fornecimentos podem ser interrompidos por um período superior aos cinco dias indicados pelos dois países.

Esta é a segunda vez nesta semana que o fornecimento de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia é cortado. Na segunda-feira, houve uma breve interrupção.