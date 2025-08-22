Um ano após união em eleição, esquerda francesa tenta evitar fraturas

Mas a realidade é que tudo parece levar a um novo confronto interno, indica o jornal progressista Libération. Desta vez, entre o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélénchon, e o deputado europeu Raphael Glucksmann, fundador do partido Praça Pública, aliado do Partido Socialista.

"Os encontros de verão da esquerda francesa sempre têm ares de uma falsa promessa, como uma propaganda de creme antirrugas. Mas mesmo assim, a gente compra essa ideia, não é? A gente precisa sonhar", ironiza o editorial do diário, nesta sexta-feira (22).

As posições antagônicas das siglas sobre a melhor estratégia para barrar o projeto de Orçamento do governo, discutido no Parlamento e marcado pela austeridade, ilustram essas divisões. "Esquerda em desordem de batalha", sintetiza a capa do Libération.

Ponte frágil entre socialistas e França Insubmissa

O partido França Insubmissa, de Mélénchon, e os Ecologistas, de Tondellier, foram os primeiros a iniciar a série de reuniões de verão, na quinta-feira (21). Hoje, é a vez do Partido Comunista, antes de os socialistas se reunirem na próxima semana.

Os ecologistas nutrem a esperança de "fazer a ponte" entre os insubmissos e os socialistas, diz o jornal conservador Le Figaro, ao salientar que os Verdes conseguiram atrair a participação de representantes dos dois partidos, no seu encontro realizado na Alsácia.