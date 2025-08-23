Chefe da inteligência militar dos EUA é demitido após relatório sobre ataques no Irã

O governo de Donald Trump demitiu, na sexta-feira (22), o chefe da inteligência militar dos Estados Unidos, junto com dois outros responsáveis do setor. A decisão foi tomada após a publicação de um relatório elaborado pelo departamento, que apontava a eficácia limitada dos ataques americanos no Irã. O alto oficial se torna, assim, a mais recente vítima do que parece ser uma verdadeira censura conduzida por Trump nos serviços de inteligência.

Nos Estados Unidos, o motivo oficial para a demissão do chefe da inteligência militar, junto com dois outros responsáveis do setor, foi "perda de confiança". Mas para muitos, o tenente-general Jeffrey Kruse estaria sendo punido principalmente por sua falta de lealdade ao presidente americano.

Dois meses atrás, seu departamento havia publicado um relatório preliminar indicando que os ataques americanos ao Irã, direcionados às instalações de enriquecimento nuclear, teriam atrasado o programa apenas por alguns meses. Essa era a opinião de muitos especialistas, mas não de Donald Trump, que insiste repetidamente que as bombas "aniquilaram" o programa para sempre. O relatório, amplamente repercutido pela imprensa, contradiz as declarações do presidente, que afirma que os ataques destruíram completamente os locais nucleares visados.