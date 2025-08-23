Comediante brasileira quebra estereótipos ao retratar desafios da mulher imigrante em Hollywood

"Este show será com o John Campanelli, que é um comediante de stand-up super bem conceituado aqui nos Estados Unidos. Vai ter a presença de vários comediantes, alguns dos meus favoritos, pessoas que já fui a shows e agora finalmente vou fazer um show junto com eles. Então acho que vai ser incrível", conta a atriz à RFI.

Esclarecer os estereótipos do brasileiro

Mesmo dividindo palco com atores locais, Julia sempre traz um pouquinho do Brasil para suas piadas espirituosas e tempera com as dores e delícias de viver entre duas culturas.

"Eu falo muito da minha experiência como brasileira, como imigrante nos Estados Unidos. Estamos em um momento muito bom para falar sobre imigração. Até canto uma música no show que é sobre imigração, sobre os estereótipos das latinas e das brasileiras, brinco um pouco com isso. Mas, também é uma maneira de esclarecer que o estereótipo do brasileiro, ou os estereótipos em geral, às vezes não são verdadeiros. Talvez alguns até possam ter um fundo de verdade. Interajo com a plateia e é engraçado, porque parece que eles começaram a se educar de uma apresentação para outra, já até sabem mais do Brasil agora", conta.

Após fazer teatro e novelas (como "Malhação" e o "O Clone") no Brasil, Julia se mudou para os Estados Unidos há quase 20 anos com uma bolsa para estudar atuação na Universidade do Kansas. Há 15 anos começou a se apresentar em shows de humor, muitas refletindo sobre a própria vida.

Na sua apresentação solo "#MESSY", no Fringe Festival, Julia levou ao extremo a combinação de humor e intimidade. A peça mostra uma comediante se preparando para entrar em cena, revelando ao público não apenas o lado onde dá tudo certo, mas também o caos dos bastidores: família, traumas, terapia, síndrome do impostor.