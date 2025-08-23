Coreia do Norte acusa tropas sul-coreanas de efetuarem disparos de advertência na fronteira

A Coreia do Norte acusou, neste sábado (23), a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas próximas à fronteira, advertindo que a ação poderia elevar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na última terça-feira (19), quando soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, citando um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "provocação grave" e afirmou que o Exército sul-coreano utilizou uma metralhadora para efetuar mais de dez disparos de advertência contra os soldados do Norte.