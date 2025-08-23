Embaixadora da Itália é convocada em Paris após vice de Meloni atacar Macron por seu apoio à Ucrânia

Matteo Salvini sugeriu de maneira ríspida que Emmanuel Macron fosse pessoalmente à guerra. "Se quiser, vá você. Coloque seu capacete, seu colete, pegue seu fuzil e vá para a Ucrânia", disse Salvini, dirigindo-se ao presidente francês.

O líder do partido anti-imigração Lega, aliado da líder da extrema direita francesa Marine Le Pen, já havia chamado o presidente francês de "louco" em março, acusando-o de empurrar a Europa para uma guerra com a Rússia.

França e Reino Unido, que lideram uma "Coalizão dos Voluntários", consideram enviar contingentes à Ucrânia como uma garantia de segurança para evitar a retomada dos combates, caso um cessar-fogo ou acordo de paz seja firmado entre Kiev e Moscou. Por outro lado, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni se recusa a participar dessa iniciativa.

Embaixadora é alertada

Durante a convocação de Emanuela D'Alessandro, ocorrida ainda na quinta-feira (21), "foi lembrado à embaixadora" que as declarações de Salvini vão contra o clima de confiança e a relação histórica" entre Paris e Roma, além de relembrar os "recentes avanços bilaterais", que evidenciaram fortes convergências entre as duas capitais, especialmente no apoio incondicional à Ucrânia, informou a fonte diplomática.

Matteo Salvini atua como vice-primeiro-ministro de Giorgia Meloni, acumulando o cargo de ministro dos Transportes na Itália, ao lado de Antonio Tajani, do partido de centro-direita Forza Italia, que é também vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores.