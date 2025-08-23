O músico francês Aupinard: da paixão pela bossa nova à ascensão como novo talento pop

Grande admirador de João Gilberto e com a bossa nova e o R&B marcando seu estilo, Aupinard vem deixando sua personalidade aflorar e seu trabalho evoluir para além das expectativas. Com liberdade extra para ousar, o músico originário de Bordeaux também vem apostando mais no rap, no pop e no electro, e permitindo que a poesia de suas letras seja um elemento central nas composições.

Aumente o som para conferir o novo single "À deux", escolhido para a playlist da Programação Musical da RFI.

