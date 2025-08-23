Para palestinos, reconhecimento da fome pela ONU veio 'tarde demais'

Para conseguir algumas poucas porções de arroz, palestinos exaustos, munidos de panelas e baldes de plástico, correm em direção a uma cozinha comunitária na Cidade de Gaza, devastada pela guerra e oficialmente atingida pela fome, segundo a ONU.

Imagens da AFP filmadas no sábado (23) mostram jovens desesperados estendendo seus recipientes para que sejam preenchidos. Gaza, ameaçada de destruição total por Israel caso o movimento islâmico Hamas não aceite um acordo de paz sob suas condições, vive uma situação extrema.

Em uma das cenas, um menino raspa com as mãos os últimos grãos de arroz grudados no fundo de uma panela. Um pouco mais adiante, sentada no chão à sombra, uma menina come com uma colher diretamente de um saco plástico.