Polônia: marcha anti-imigrantes mira refugiados vindos da Ucrânia

No domingo, 24 de agosto, manifestantes planejam marchar em Varsóvia para protestar contra a imigração ilegal e legal, atendendo ao chamado de um partido de extrema direita. Entre os alvos estão, entre outros, os refugiados ucranianos.

O chamado foi feito por Grzegorz Braun, fundador do partido de extrema direita Confederação da Coroa Polonesa (KKP). Este deputado é conhecido na Polônia e fora dela por ter agredido uma ginecologista que realizava abortos legais, convocado jornalistas para queimar uma bandeira da União Europeia diante das câmeras, e por ter pulverizado um candelabro judaico com um extintor durante as celebrações de Hanukkah dentro do Parlamento.

Grzegorz Braun também obteve 6% dos votos na eleição presidencial de maio, ficando em quarto lugar no primeiro turno. Isso significa que 6% da população polonesa em idade de votar se identifica com suas ideias racistas, antissemitas, homofóbicas e anti-europeias.