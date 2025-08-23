'Putin nunca vai se encontrar com Zelensky', diz pesquisadora após Lavrov descartar cúpula

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou na sexta-feira (22) que "não há encontro previsto" entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e o ucraniano, Volodymyr Zelensky, enquanto se intensificam os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. "Não há encontro previsto, Putin está disposto a se encontrar com Zelensky quando a pauta dessa cúpula estiver pronta. E essa pauta absolutamente não está pronta", garantiu Lavrov em entrevista ao canal americano NBC.

Para a pesquisadora Samantha de Berden, do Royal Institute of International Affairs, organização de estudos políticos de Londres, não haverá o encontro. Apenas os Estados Unidos e o Ocidente esperavam essa reunião, mas a Rússia nunca mudou de tom: "Não houve absolutamente nenhuma mudança no discurso. A mídia e a comunidade internacional acreditaram nas palavras de Trump quando ele disse 'Consegui convencer Putin a se encontrar com Zelensky'. Putin nunca disse que se encontraria com Zelensky de forma iminente", explicou ela à RFI.

O maior sinal dado pelos russos foi que talvez os encontros entre russos e ucranianos precisassem ocorrer em um nível mais elevado. Mas os russos não mudaram de tom, nem suas exigências. Houve muita movimentação: mobilizaram chefes de Estado, jornalistas. Trump elogiou a si próprio várias vezes. A realidade é que nada mudou. A única certeza é que civis ucranianos continuam morrendo nos bombardeios russos. Esse é o "agradecimento" deles pelo encontro em Anchorage, no Alasca, diz a especialista.