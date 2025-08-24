Em meio a onda de violência, guerrilheiro mais procurado da Colômbia diz que não vai se render

O líder guerrilheiro mais procurado da Colômbia, Iván Mordisco, afirmou neste sábado (23) que não vai se render, apesar da prisão de seu irmão, também rebelde, nos arredores da capital Bogotá. O país vive uma recente onda de extrema violência protagonizada por grupos armados guerrilheiros que deixou pelo menos 18 mortos e mais de 100 feridos nesta semana.

Mordisco comanda o Estado-Maior Central (EMC), formado por rebeldes que se afastaram do acordo de paz assinado em 2016 entre o governo e a guerrilha das Farc. O presidente Gustavo Petro o compara a Pablo Escobar, considerado um dos maiores narcotraficantes do país, que morreu em 1993.

Segundo autoridades colombianas, Mordisco está em rota de fuga pela Amazônia após ser ferido em uma operação. Pelas redes sociais, ele declarou: "desapareceram com uma irmã minha e não me rendi", relembrando episódio ocorrido durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).