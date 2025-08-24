Ex-prisioneiras de guerra ucranianas relatam abusos e 'inferno' vividos em penitenciária russa

Nos centros de detenção russos, é proibido aos prisioneiros falar sua própria língua, sob pena de tortura adicional. "Antes de se juntarem a nós, elas se perguntaram se seriam capazes de voltar a falar ucraniano, depois de terem sido obrigadas a falar russo durante todo o cativeiro", compartilha Liudmyla com o público.

As três mulheres, todas civis, foram presas em 2019 em suas respectivas cidades. Yuliia Panina foi sequestrada pelo FSB (serviço de segurança russo) enquanto levava sua filha de 13 anos à escola, em Donetsk. Ela foi a primeira a falar suas impressões do momento em que foi solta: "Quando cruzamos a fronteira e chegamos à região de Chernihiv, vimos bandeiras ucranianas. As pessoas nos saudavam, foi maravilhoso ver isso, um alívio".

"Sobrevivemos à tortura, a esperança sempre persistiu"

Tomada pela emoção, Yuliia Panina rapidamente menciona suas companheiras de cela em Izolyatsia, um antigo centro cultural em Donetsk que se tornou tristemente famoso por ser usado como prisão e palco de abusos cometidos por carcereiros russos contra prisioneiros de guerra ucranianos.

"Para nós, o milagre aconteceu, e estamos aqui. Mas lá, na detenção, ainda há mulheres, pelo menos seis, que estão presas há muito tempo", conta.

Svitlana Holavan, operária em uma fábrica de conservas de peixe em Novoazovsk, cidade na fronteira com a Rússia e próxima a Mariupol, foi presa em casa porque alguns de seus parentes vivem na Ucrânia independente. Isso foi suficiente para torná-la suspeita aos olhos das autoridades ilegais de ocupação.