No dia do aniversário de independência, Ucrânia lança ataques com drones contra alvos na Rússia

Neste domingo (24), dia em que celebra seu 34º aniversário de independência, a Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra o território russo. As ofensivas provocaram incêndios em uma usina nuclear e em um terminal petrolífero, em um momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito estão estagnados.

Enquanto a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky parece cada vez mais distante, autoridades locais russas informaram, na madrugada de sábado para domingo, que interceptaram drones ucranianos em regiões distantes da linha de frente, como São Petersburgo (noroeste) e ao longo do rio Volga. Um dos drones, abatido pela defesa antiaérea russa, "explodiu e danificou um transformador auxiliar" no perímetro da usina nuclear localizada na região de fronteira de Kursk, segundo informou o operador da usina em seu canal no Telegram.

"O incêndio foi controlado", acrescentou o operador, informando que não houve vítimas, mas que o funcionamento de um dos reatores foi reduzido. "O nível de radiação no complexo industrial da usina nuclear de Kursk e nos arredores não se alterou e permanece dentro dos padrões normais", segundo a mesma fonte. Desde o início dos combates, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tem alertado para o risco de uma catástrofe, especialmente na usina nuclear de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, ocupada pela Rússia desde março de 2022.