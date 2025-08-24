Oposição em Israel propõe governo temporário para libertar reféns em Gaza

O líder de um partido de oposição em Israel, Benny Gantz, fez um apelo ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na noite de sábado (23), e a mais dois outros líderes oposicionistas para formar um governo temporário com o objetivo de libertar todos os reféns em Gaza, excluindo a extrema direita do poder. O exército israelense declarou neste domingo (24) que suas forças estão em combate na região de Djabalia, em Gaza, nos últimos dias, para destruir túneis e reforçar o controle da área.

Desde que partidos ultraortodoxos deixaram sua coalizão em julho, Netanyahu não possui mais maioria absoluta no Parlamento e depende de seus aliados de extrema direita, que rejeitam qualquer acordo de libertação de reféns com o Hamas e defendem a continuação da guerra até a aniquilação do movimento palestino em Gaza.

"Faço um apelo a Netanyahu, Yair Lapid e Avigdor Lieberman. É hora de formar um governo para resgatar os prisioneiros", declarou Benny Gantz, líder do partido União Nacional (centro-direita), referindo-se à libertação dos 49 reféns, vivos ou mortos, ainda mantidos na Faixa de Gaza.