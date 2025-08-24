Polícia investiga assassinatos após quatro corpos serem encontrados no rio Sena, em Paris

A Polícia Judiciária de Paris está investigando o assassinato de quatro homens, cujos corpos foram encontrados no rio Sena, perto de Choisy-le-Roi, região metropolitana da capital francesa. Um jovem em situação de rua, apontado como principal suspeito, foi preso e indiciado pelos crimes neste domingo (24), informaram jornais locais.

Os corpos deles foram encontrados na tarde do dia 13 de agosto, pelos bombeiros de Paris. Os agentes foram alertados por um passageiro de trem, que avistou um cadáver flutuando no Sena.

Segundo as investigações, as vítimas têm diferentes nacionalidades e idades variadas: um francês de 48 anos, morador de Créteil, cidade próxima de onde os corpos foram achados; um argelino de 21, residente de Choisy-le-Roi; e dois jovens em situação de rua, sendo um argelino de 21 anos e um tunisiano de 26.