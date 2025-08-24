Presença de tropas aliadas na Ucrânia é 'importante' para Kiev em caso de cessar-fogo, diz Zelensky

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou neste domingo (24) que a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia é "importante" para o país, enquanto Kiev procura trabalhar em possíveis garantias de segurança com seus aliados ocidentais. A declaração aconteceu durante a celebração do 34º aniversário de independência da Ucrânia, que realizou nova troca de prisioneiros com a Rússia na mesma data.

A questão da "presença, como se costuma dizer, das tropas no terreno, é importante para nós", afirmou Zelensky, ao lado do primeiro-ministro canadense Mark Carney, que visita Kiev no feriado da independência.

Carney, por sua vez, aproveitou a ocasião para apelar a um cessar-fogo entre os dois países, mas afirmou também que não cabe à Rússia decidir sobre as possíveis garantias de segurança que a Ucrânia solicita aos seus aliados ocidentais para o fim da guerra.