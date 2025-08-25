Camisas falsificadas de clubes de futebol ganham mercado europeu e camuflam crime organizado

No futebol, por exemplo, é comum o lançamento de três modelos de camisas utilizadas em jogos para fomentar as finanças. No Brasil, uma camisa oficial de time que disputa o Brasileirão não sai por menos de R$ 350, enquanto na França a camisa de um clube que joga a Ligue 1 custa em torno de € 110.

É neste ponto que as falsificações ganham força no mercado do futebol. O gasto é muito menor para quem opta por adquirir camisas falsificadas, fazendo com que os torcedores descubram caminhos tortuosos para comprar camisas e produtos que representam seus clubes favoritos. O aquecimento do mercado de falsificações financia o crime organizado, segundo Delphine Sarfati-Sobreira, presidente do sindicato de fabricantes Unifab.

Entrevistado pela RFI, Alexandre tem um guarda-roupa de dar inveja a muitos fãs de futebol. Como muitos jovens, ele coleciona camisas dos principais clubes do mundo. Uma coleção que, em teoria, valeria milhares de euros. No entanto, todas as suas camisas são falsificadas.

Parece, mas não é

"Sinceramente, quando você veste, não dá para notar a diferença. O tecido pode ser um pouco pior, mas à primeira vista, está tudo bem", explicou, afirmando que a camisa falsificada é muito parecida com a oficial.

Ele tem mais de 40 camisas em seu armário; todas compradas em sites como KKgool ou MaxMaillots por cerca de € 30 cada. Mas o caso do Alexandre não é o único.